Эксперт предупредил россиян о штрафах при ремонте в квартире

Проведение ремонта в жилом помещении, который сопровождается шумом, может грозить судебными исками. Об этом 24 мая рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.
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