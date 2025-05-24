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Эксперт предупредил россиян о штрафах при ремонте в квартире

Эксперт предупредил россиян о штрафах при ремонте в квартире

Проведение ремонта в жилом помещении, который сопровождается шумом, может грозить судебными исками. Об этом 24 мая рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

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