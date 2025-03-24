У оппозиции, похоже, нет сил объединиться и вырвать страну из-под диктата Брюсселя Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Вадим Трухачёв Дмитрий Ежов В Румынии завершилась подача документов на участие в повторных президентских выборах, которые назначены на 4 мая.