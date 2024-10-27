Ближе к концу подсчетов в Грузии национально ориентированная партия только упрочила свои позиции

Партия «Грузинская мечта» набирает 54,2 процента голосов после обработки 99 процентов бюллетеней. Результаты предварительного подсчета на своем сайте публикует Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.
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