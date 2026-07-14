Мэра Уфы отправили в отставку после обвинений в связях с эскортницами, пишут СМИ. Ранее такие обвинения в его адрес озвучили депутаты горсовета.
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Мэра Уфы отправили в отставку после обвинений в связях с эскортницами, пишут СМИ. Ранее такие обвинения в его адрес озвучили депутаты горсовета.
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