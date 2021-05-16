В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии пройдут учебные сборы

В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Бурятии пройдут учебные сборы

Целями проведения сборов является воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России ее вооруженным силам, формирование морально-психологических качеств граждан, необходимых для прохождения военной службы и проведение профессиональной ориентации в военной сфере&nbsp;.

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