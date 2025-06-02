В Анапе собираются построить новый пятизвездный отель на улице Таманской за 10 млрд рублей

В Анапе собираются построить новый пятизвездный отель на улице Таманской за 10 млрд рублейКраснодарская компания «СЗ Техно-Строй» намерена построить на Таманской улице в Анапе пятизвездный гостиничный комплекс со встроенным спа-центром.