В Анапе собираются построить новый пятизвездный отель на улице Таманской за 10 млрд рублей

В Анапе собираются построить новый пятизвездный отель на улице Таманской за 10 млрд рублейКраснодарская компания «СЗ Техно-Строй» намерена построить на Таманской улице в Анапе пятизвездный гостиничный комплекс со встроенным спа-центром.
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