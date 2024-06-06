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Путин заявил Додику, что позиция России по Дейтонским соглашениям неизменна

Путин заявил Додику, что позиция России по Дейтонским соглашениям неизменна

Позиция России по Дейтонским соглашениям неизменна. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком в Санкт-Петербурге.

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