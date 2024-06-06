Путин заявил Додику, что позиция России по Дейтонским соглашениям неизменна

Позиция России по Дейтонским соглашениям неизменна. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком в Санкт-Петербурге.
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