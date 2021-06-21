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В Новосибирске сняли с авиарейса пассажира, который махал руками и матерился

В Новосибирске сняли с авиарейса пассажира, который махал руками и матерился

В новосибирском международном аэропорту «Толмачево» транспортная полиция сняла с рейса в Новый Уренгой авиадебошира.

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Игорь Саранцев
На земле полиция, туча служб проводящих регистрации, досмотры (чуть ли не в трусы заглядывают), но неадекваты всё равно попадают на борт. Эти все службы делают вид что ничего не замечают. А расхлёбывают всё потом экипаж воздушного судна и остальные ни в чём не повинные пассажиры.

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