В Новосибирске сняли с авиарейса пассажира, который махал руками и матерился

РОСБАЛТПолитикаВ Новосибирске сняли с авиарейса пассажира, который махал руками и материлсяВ новосибирском международном аэропорту «Толмачево» транспортная полиция сняла с рейса в Новый Уренгой авиадебошира.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь СаранцевНа земле полиция, туча служб проводящих регистрации, досмотры (чуть ли не в трусы заглядывают), но неадекваты всё равно попадают на борт. Эти все службы делают вид что ничего не замечают. А расхлёбывают всё потом экипаж воздушного судна и остальные ни в чём не повинные пассажиры.Комментировать
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