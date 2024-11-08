Российский младший сержант уничтожил в ближнем бою до десяти боевиков ВСУ

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации младший сержант Никита Попов, в составе группы освобождавший населенный пункт, в ближнем бою уничтожил до десяти боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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