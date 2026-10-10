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Экс-глава лесного хозяйства Минобороны — за решеткой: что известно о деле

Экс-глава лесного хозяйства Минобороны — за решеткой: что известно о деле

Сергей Закаморный, ранее возглавлявший управление лесного хозяйства и природопользования Минобороны России, заключен под стражу.

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