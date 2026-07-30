Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Раскрыты детали ночного удара армии России по Украине

Раскрыты детали ночного удара армии России по Украине

В Минобороны России раскрыли подробности массированного удара высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам Украины.

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