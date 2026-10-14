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Аргументы и Факты

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Фигурист Дикиджи выступит на двух этапах Гран-при ISU — в Японии и Китае

Фигурист Дикиджи выступит на двух этапах Гран-при ISU — в Японии и Китае

Отечественный фигурист Владислав Дикиджи включён в список участников этапа Гран-при ISU в Токио. Турнир пройдёт с 27 по 29 ноября.

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