Самые снежные города мира

Каждая зима становится настоящим сюрпризом для коммунальных служб нашей великой страны. Снежные заносы устраняются в течение нескольких дней, пробки в городах увеличиваются до неприличия, а люди, вместо того, чтобы радоваться окружающему пейзажу, глухо ругаются в промерзшие шарфы и ждут не дождутся скорейшего наступления весны.