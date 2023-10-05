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Самые снежные города мира

Самые снежные города мира

Каждая зима становится настоящим сюрпризом для коммунальных служб нашей великой страны. Снежные заносы устраняются в течение нескольких дней, пробки в городах увеличиваются до неприличия, а люди, вместо того, чтобы радоваться окружающему пейзажу, глухо ругаются в промерзшие шарфы и ждут не дождутся скорейшего наступления весны.

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