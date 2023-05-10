Индзаги о 2:0 с «Миланом»: «Интер» мог забить больше, но это был отличный матч. Чтобы воплотить мечту, все равно придется приложить огромные усилия»

«Нерадзурри» одержали победу со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. «Мы могли забить больше двух мячей, но это был отличный матч.
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