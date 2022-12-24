Россия и Иран наносят удар по Европе

Американское издание Bloomberg опубликовало текст, авторы которого бьют в набат, призывая немедленно обратить внимание на вопиющий факт Фото: © AP Photo / Vahid Salemi Проведя анализ событий на рынке энергетики и логистики за последнее полугодие, они пришли к выводу, что санкции не только не нанесли критического урона России и Ирану — двум главным геополитическим противникам коллективного Запада, но и вынудили их ударными темпами укреплять двустороннее сотрудничество и наращивать торговлю.