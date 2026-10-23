Мария Львова-Белова © Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА НовостиУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила в «Максе», что совместно с детским омбудсменом Херсонской области Ириной Кравченко поможет детям из Алешек с получением медпомощи, обеспечением более комфортным временным жильем и всем необходимым.