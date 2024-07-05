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Китай

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Си Цзиньпин выдвинул пять предложений по развитию отношений между Китаем и Таджикистаном

Душанбе, 5 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул пять предложений по содействию более тесному сотрудничеству между Китаем и Таджикистаном и выведению двусторонних отношений на новые высоты в авторской статье, опубликованной в пятницу СМИ Таджикистана.

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