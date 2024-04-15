Предприятие КРЭТ и Раменский колледж запустят совместную программу подготовки специалистов

Фото: «Концерн Радиоэлектронные технологии» Раменский приборостроительный завода (РПЗ) «Концерна Радиоэлектронные технологии» подписал договор с Раменским колледжем о подготовке кадров по специальности «Управление качеством продукции, процессов и услуг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии