Минобороны: Русская авиация поразила сухогруз с ракетами и боеприпасами ВСУ

Авиация ВКС России совместно с ракетными войсками и артиллерией уничтожила два склада ракетно-артиллерийского оружия ВСУ, сухогруз с ракетами и боеприпасами и другую военную технику и живую силу противника, заявило Минобороны.
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