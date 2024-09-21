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Царьград

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Минобороны: Русская авиация поразила сухогруз с ракетами и боеприпасами ВСУ

Минобороны: Русская авиация поразила сухогруз с ракетами и боеприпасами ВСУ

Авиация ВКС России совместно с ракетными войсками и артиллерией уничтожила два склада ракетно-артиллерийского оружия ВСУ, сухогруз с ракетами и боеприпасами и другую военную технику и живую силу противника, заявило Минобороны.

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Юрис Хартманис
Сухогруз не удалось утопить?
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