Организаторы гонки в Италии объяснили решение убрать флаг России у Большунова

Представитель оргкомитета гонки Sudtirol Moonlight Classic Мартин Риера объяснил, почему было принято решение убрать из старт-листа флаг России напротив фамилии трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
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