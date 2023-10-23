РБК: банки высказались против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России, которое направлено в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и главе комитета Государственной думы по информполитике Александру Хинштейну.
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