Видео уже удалено: «Квартал 95» в очередной раз опозорился

В очередной раз украинская комедийная студия «Квартал 95» оказалась в центре скандала. На этот раз артисты студии “Квартал 95“, известные своей остросоциальной сатирой против России, записали свежее видео, на котором на фоне танцующих солдат ВСУ заявляют, что вместо переговоров у них есть только автомат.