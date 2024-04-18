Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СК РФ заочно обвинил в массовых убийствах четверых полковников ВСУ

СК РФ заочно обвинил в массовых убийствах четверых полковников ВСУ

Следственный комитет Российской Федерации предъявил заочные обвинения в массовых убийствах мирного населения Донбасса четверым полковникам ВСУ, которые являются командирами различных воинских частей и соединений.

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