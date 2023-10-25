Постыдная ссора лидеров Евросоюза: все подробности

Стало известно о "постыдной" ссоре лидеров Евросоюза. Между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен произошел "постыдный" раскол, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.