Инспекторы ВАИ ЦВО провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в Ульяновской области

Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
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