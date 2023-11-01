Лава течет с Ключевского вулкана, сель перемыл дорогу

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке привело к сходу грязекаменных потоков, которые перемыли дорогу восточнее поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.
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