Экс-игрок "Спартака" Гладилин считает, что "Торпедо" будет сложно спастись от вылета из РПЛ

Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС присудить "Пари НН" техническое поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Торпедо", передает "Чемпионат.
Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС присудить "Пари НН" техническое поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Торпедо", передает "Чемпионат.
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