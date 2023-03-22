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Экс-игрок "Спартака" Гладилин считает, что "Торпедо" будет сложно спастись от вылета из РПЛ

Экс-игрок "Спартака" Гладилин считает, что "Торпедо" будет сложно спастись от вылета из РПЛ

Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС присудить "Пари НН" техническое поражение в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Торпедо", передает "Чемпионат.

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