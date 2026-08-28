US Military Shoots Down 3 Mexican Cartel Drones With Laser Authored by Chris Summers via The Epoch Times, A laser system was used to shoot down three drug cartel drones in southern Texas, close to the Mexican border, the U.
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