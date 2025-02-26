Александр Безбородко. Малороссийский казак на вершине власти И.-Б. Лампи-Старший. Портрет князя А. А.
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Александр Безбородко. Малороссийский казак на вершине власти И.-Б. Лампи-Старший. Портрет князя А. А.
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