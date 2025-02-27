Миша Миллер и Алекс Веля получили платиновый диск за альбом BAM BAM

Миша Миллер и Алекс Веля получили платиновый диск за международный успех композиции BAM BAM. В ознаменование этого достижения 25 февраля артисты дали концерт в Бухаресте, который прошел при полном аншлаге.
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