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Цены на бриллианты весом 1 карат выросли впервые за 15 месяцев

В августе восстановление цен на бриллианты продолжилось: индекс Rapaport Trade Diamond Index (RAPI) для камней весом 1 карат вырос на 0,5% — впервые за 15 месяцев, следует из обзора Rapaport.

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