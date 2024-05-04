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«Ванкувер» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли впервые за 4 года и сыграет с «Эдмонтоном»

«Ванкувер» вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые за 4 года. «Кэнакс» победили «Нэшвилл» (1:0) в 6-м матче первого раунда и выиграли серию со счетом 4-2.

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