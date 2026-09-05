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Газета.ру

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Mash: в Истре мужчина застрелил и расчленил супругов из-за участка

Mash: в Истре мужчина застрелил и расчленил супругов из-за участка

В Подмосковье встреча с бизнес-партнером закончилась для супругов убийством. Об этом сообщает Mash.61-летний мужчина по имени Андрей и его 53-летняя жена Оксана пропали 27 августа.

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