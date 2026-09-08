Energy Sector Holds Above 1340: What's Next for Prices? E-mini Energy Select Sector Futures CME_MINI_DL:XAE1! EdgeClear Big Oil's Earnings Boom Keeps the Energy Sector in the Lead The energy sector has been one of the standout performers in the broader market over the past month, and the underlying driver has been an unusually strong earnings season among the companies that make up the sector.
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