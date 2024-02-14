Склад с электросамокатами загорелся в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы ликвидировали возгорание в доме на улице Коммунальной Во вторник в 8 часов 45 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в складском помещении на улице Коммунальной.