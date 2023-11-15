В сети появился логотип фильма “Мадам Паутина”Фильмы “Крейвен-охотник” и “Веном 3” были отложены компанией Sony Pictures, поэтому легко забыть о том, что “Мадам Паутина” все еще должна появиться в кинотеатрах в феврале следующего года.