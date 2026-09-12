Дмитриев: для бизнес-форума РФ - США - Германия выберут нейтральную страну

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Место для проведения бизнес-форума РФ - США - Германия будет выбрано ближе к концу 2026 года, он пройдет в одной из нейтральных стран, возможно, на Ближнем Востоке, заявил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.