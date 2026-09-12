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ТАСС

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Дмитриев: для бизнес-форума РФ - США - Германия выберут нейтральную страну

Дмитриев: для бизнес-форума РФ - США - Германия выберут нейтральную страну

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября. /ТАСС/. Место для проведения бизнес-форума РФ - США - Германия будет выбрано ближе к концу 2026 года, он пройдет в одной из нейтральных стран, возможно, на Ближнем Востоке, заявил журналистам спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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