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Щенсны заменил Жоана Гарсию в матче «Барселоны» и допустил результативную ошибку

Щенсны заменил Жоана Гарсию в матче «Барселоны» и допустил результативную ошибку

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны неожиданно появился на поле в матче 6-го тура Ла Лиги против «Расинга».

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