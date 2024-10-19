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Обнаружен ключевой фермент, который вызывает воспаление в стареющих клетках

Обнаружен ключевой фермент, который вызывает воспаление в стареющих клетках

В ходе исследования, проведенного учеными из Университета Кумамото, было обнаружено, что фермент АТФ-цитратлиаза (ACLY) играет ключевую роль в запуске воспалительного процесса, известного как секреторный фенотип, связанный со старением (SASP).

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