Обнаружен ключевой фермент, который вызывает воспаление в стареющих клетках

В ходе исследования, проведенного учеными из Университета Кумамото, было обнаружено, что фермент АТФ-цитратлиаза (ACLY) играет ключевую роль в запуске воспалительного процесса, известного как секреторный фенотип, связанный со старением (SASP).
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