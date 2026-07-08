Рютте одобрил удары Киева: Запад проигнорировал сигналы РФ и выбрал эскалацию Первые итоги саммита НАТО в Анкаре показали: предупредительные сигналы, которая Россия накануне подавала альянсу, опекающему террористический киевский режим, Запад не воспринял.
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