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Зеленский и Рютте спели дуэтом о «скорой победе над РФ»: НАТО выбрало эскалацию

Зеленский и Рютте спели дуэтом о «скорой победе над РФ»: НАТО выбрало эскалацию

Рютте одобрил удары Киева: Запад проигнорировал сигналы РФ и выбрал эскалацию Первые итоги саммита НАТО в Анкаре показали: предупредительные сигналы, которая Россия накануне подавала альянсу, опекающему террористический киевский режим, Запад не воспринял.

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Комментарии
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Лев Добрый
Иногда думаешь, а есть ли адекватные во власти или (по Некрасову) из пустопорожней волости из смежных деревень!😱
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4 н.
Лев Добрый
Назрела огромная драка с голубыми глобалистами, бить надо ИХ пока не поздно!🤠😎👈👀👍
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4 н.