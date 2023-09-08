Любопытно, однако

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«Даже Китай не рисковал это делать демонстративно»: РФ оспаривает главное «право» США

«Даже Китай не рисковал это делать демонстративно»: РФ оспаривает главное «право» США

Соединенные Штаты изрядно напрягает тот факт, что Россия не стесняется выбирать себе союзников из числа стран, считающихся на Западе нерукопожатными.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Ваши слова да Путину в уши! - Чтоб навсегда забыл впредь о жестах доброй воли на войне!
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11 час.
ВК
Василий Коликов
Скорее, США ненавидит большинство населения Земли. А вот в ряде стран к руководству приведены местные квислинги, предавшие интересы родной страны за пачку &quot;зеленых&quot;. Примеры - Чехия, Молдавия, Армения, Германия, вся Скандинавия и Финляндия, про поляков и пр(ое)ибалтов уже все язык намозолили.. А что касаемо КНДР - из режима санкций надо было выходить &quot;еще вчера&quot;. И заключать союз - и с ними, и с Ираном. А существующий ОДКБ - разогнать и переформатировать: примеры  Армении и Казахстана это подтверждают.
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2 час.
Александр Лесков
А  ангажированных  и  купленных «Коллективным (торгашеским!) Западом»   говорящих (по  их методичкам) голов  на  этом  ресурсе (МирТесен) за  последние  2-3 недели сильно  убавилось... Заметили?  Наверное,  и до  их  гнилых  мозгов что-то  дошло из Реальности жизни России. Или гранды и гонорары для них кончились у англосаксов, что ли? Но г...-мётные свои языки (которые так  трудолюбиво  и безотказно работали  уже  несколько лет, — словно прицепы РОУ-4 или РОУ-5)  русофобы в задницы свои всунули... Это приятно. Вони меньше стало, а воздух чище.  Впрочем, может, пропагандонские методички «ТАМ»  для  них  просто  обновляют?   И хочется  поздравить этот информационный ресурс и  всех нас  с уменьшением  объема  собачьего лая и  лживой  брехни иэ  подворотен!
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1 час.

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