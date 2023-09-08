«Даже Китай не рисковал это делать демонстративно»: РФ оспаривает главное «право» США

Скорее, США ненавидит большинство населения Земли. А вот в ряде стран к руководству приведены местные квислинги, предавшие интересы родной страны за пачку "зеленых". Примеры - Чехия, Молдавия, Армения, Германия, вся Скандинавия и Финляндия, про поляков и пр(ое)ибалтов уже все язык намозолили.. А что касаемо КНДР - из режима санкций надо было выходить "еще вчера". И заключать союз - и с ними, и с Ираном. А существующий ОДКБ - разогнать и переформатировать: примеры Армении и Казахстана это подтверждают.

Александр Лесков

А ангажированных и купленных «Коллективным (торгашеским!) Западом» говорящих (по их методичкам) голов на этом ресурсе (МирТесен) за последние 2-3 недели сильно убавилось... Заметили? Наверное, и до их гнилых мозгов что-то дошло из Реальности жизни России. Или гранды и гонорары для них кончились у англосаксов, что ли? Но г...-мётные свои языки (которые так трудолюбиво и безотказно работали уже несколько лет, — словно прицепы РОУ-4 или РОУ-5) русофобы в задницы свои всунули... Это приятно. Вони меньше стало, а воздух чище. Впрочем, может, пропагандонские методички «ТАМ» для них просто обновляют? И хочется поздравить этот информационный ресурс и всех нас с уменьшением объема собачьего лая и лживой брехни иэ подворотен!