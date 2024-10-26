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Домашняя консервация – это отличный способ сохранить вкус лета на долгие месяцы.

Домашняя консервация – это отличный способ сохранить вкус лета на долгие месяцы.

Но всегда ли заготовки остаются такими же полезными, как свежие овощи и фрукты? Давайте разберемся, какие плюсы и минусы есть у этого метода, и что происходит с ценными нутриентами в процессе консервации.

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