Домашняя консервация – это отличный способ сохранить вкус лета на долгие месяцы.

Но всегда ли заготовки остаются такими же полезными, как свежие овощи и фрукты? Давайте разберемся, какие плюсы и минусы есть у этого метода, и что происходит с ценными нутриентами в процессе консервации.
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