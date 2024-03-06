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Бразилец Клаудиньо проголосует на выборах президента РФ

Бразилец Клаудиньо проголосует на выборах президента РФ

В прошлом году спортсмен получил гражданство России.фото: fc-zenit.ru--> Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо будет голосовать на предстоящих выборах президента России, сообщил председатель правления клуба с берегов Невы Александр Медведев.

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