Бразилец Клаудиньо проголосует на выборах президента РФ

В прошлом году спортсмен получил гражданство России.фото: fc-zenit.ru--> Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо будет голосовать на предстоящих выборах президента России, сообщил председатель правления клуба с берегов Невы Александр Медведев.
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