Расследование нападения собак на подростков в Усть-Лабинске контролирует прокуратура

Расследование нападения собак на подростков в Усть-Лабинске контролирует прокуратураПрокуратура Усть-Лабинского района контролирует ход и результаты проводимой процессуальной проверки по факту нападения собак на подростков по ул.
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