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Царьград

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Трагедия в Брянске: семеро погибших, включая врача детского хосписа

Трагедия в Брянске: семеро погибших, включая врача детского хосписа

В результате подрыва моста в Брянской области погибла Виолетта Горыня, врач хосписа "Дом с маяком". Катастрофа с поездом №86 унесла жизни семи человек.

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