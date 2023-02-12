Военное обозрение

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Сформированные в Белгородской области подразделения теробороны приступили к слаживанию в рамках учений

Сформированные в Белгородской области подразделения теробороны приступили к слаживанию в рамках учений

В Белгородской области созданы подразделения самообороны, на сегодняшний день сформированы несколько батальонов, задачей которых станет оборона при прорыве подразделений противника на нашу территорию.

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