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Происшествия

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Сотрудники полиции Астраханской области присоединились к поздравлениям ко Дню учителя

5 октября в России отмечается День учителя. В этот день сотрудники кадровых подразделений регионального главка и районных отделов полиции присоединились к поздравлениям в адрес педагогов, посетив школы, гимназии и лицеи, чтобы лично поздравить учителей с их профессиональным праздником.

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