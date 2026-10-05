Сотрудники полиции Астраханской области присоединились к поздравлениям ко Дню учителя

5 октября в России отмечается День учителя. В этот день сотрудники кадровых подразделений регионального главка и районных отделов полиции присоединились к поздравлениям в адрес педагогов, посетив школы, гимназии и лицеи, чтобы лично поздравить учителей с их профессиональным праздником.
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