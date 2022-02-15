МОК пообещал содействовать расследованию WADA в отношении окружения Валиевой

Международный олимпийский комитет поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства провести расследование в отношении окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, декабрьская допинг-проба которой дала положительный результат.
Международный олимпийский комитет поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства провести расследование в отношении окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, декабрьская допинг-проба которой дала положительный результат.
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