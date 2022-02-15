НТВ

941 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Не народу Донбасса, а русским - проживающим там...СМИ: Макрон призв...
  • Svet Alex
    Народ никогда не простит Путину, если он не пойдет навстречу  просьбам народа, Думы и Донбасса! И чем скорее, тем лучше!Путин назвал прои...
  • Александр
    🤑Чего не коснись - одни смехуёчки.Кремль: Путин ино...

МОК пообещал содействовать расследованию WADA в отношении окружения Валиевой

МОК пообещал содействовать расследованию WADA в отношении окружения Валиевой

Международный олимпийский комитет поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства провести расследование в отношении окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, декабрьская допинг-проба которой дала положительный результат.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх