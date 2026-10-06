В России открылась четвертая школа адаптивного картинга для ветеранов СВО

В Подмосковье открылась четвертая школа адаптивного картинга для ветеранов специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пашинян заявил, ч...
- Что изменится для...
- Два варианта для ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым