Известная модель Алвес умерла на глазах у мужа и сына в возрасте 32 лет

Бразильская модель Джиане Алвес, сотрудничавшая с Vogue, умерла в 32 года из‑за внезапного сердечного приступа.
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